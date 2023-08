Hội Cựu CAND Việt Nam - ngôi nhà chung của cán bộ công an hưu trí Việt Nam

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 1/8/2023, Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập đánh dấu mốc son quan trọng đối với lực lượng CAND, trong đó có đội ngũ cán bộ Công an hưu trí toàn quốc; khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công an hưu trí cũng như Hội Cựu CAND Việt Nam, đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng CAND.

Ngày 16-17/8, Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội. Nhân sự kiện quan trọng này, Báo CAND có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vận động thành lâp Hội Cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

PV: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 1/8/2023 vừa qua, Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Với vai trò là Trưởng ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Có thể khẳng định, Công an hưu trí là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của lực lượng CAND.

Hiện nay trong cả nước có hàng trăm câu lạc bộ công an hưu trí ở cơ quan bộ, công an tỉnh, thành phố và ở công an các quận, huyện, thị xã thuộc cấp tỉnh, với số lượng hội viên công an hưu trí trên chục vạn người; đó là hàng chục vạn đảng viên kiên trung “chỉ biết còn Đảng là còn mình”. Đội ngũ cán bộ Công an hưu trí ở mỗi cấp, mỗi địa bàn sinh hoạt tại các câu lạc bộ công an hưu trí được tổ chức và hoạt động rất năng động, tích cực. Tuy nhiên, mô hình câu lạc bộ công an hưu trí các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: chưa có quy chế quản lý thống nhất; quy định hoạt động của các câu lạc bộ chưa rõ tính chất, nhiệm vụ nên chưa thực sự huy động, phát huy được hết năng lực, kinh nghiệm của cán bộ công an hưu trí; hoạt động của nhiều câu lạc bộ thiếu tính định hướng chung, nhất là tham gia vào các hoạt động xã hội… Bởi vậy, rất cần có 1 tổ chức Hội để thống nhất tổ chức và hoạt động từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Bởi vậy, Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập là một yêu cầu khách quan, là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu Công an. Hội sẽ tập hợp đông đảo hơn về thành phần, đối tượng; tính chất, nội dung và nhiệm vụ hoạt động ngày càng được nâng cao, hiệu quả hơn.

Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập, khẳng định thêm một bước phát triển mới của một tổ chức gắn liền với CAND Việt Nam. Từ đây, đội ngũ cán bộ Công an hưu trí trong toàn quốc đã có một ngôi nhà chung mang tên Hội Cựu CAND Việt Nam.

Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa trên nhiều mặt trận, đặc biệt là góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần tích cực trong củng cố hệ thống chính trị các cấp; tích cực tham gia phong trào yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam.

PV: Theo đồng chí, Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập có ý nghĩa như thế nào trong tình hình thực tiễn hiện nay?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ Công an hưu trí.

Ngày 6/12/1999, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 11/1999/CT-BCA về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp đối với hoạt động các Câu lạc bộ Công an hưu trí; và ngày 27/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục ban hành Chỉ thị số 15/2014/CT- BCA về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của công an các cấp đối với câu lạc bộ công an hưu trí, với mục đích thống nhất về mô hình tổ chức, nhất là dưới hình thức các Hội hoạt động theo pháp luật hiện hành.

Đặc biệt hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; thể hiện sự quan tâm chăm lo lực lượng CBCS công an đã nghỉ hưu và các đồng chí đã có đóng góp tham gia trong lực lượng CAND, ngay từ năm 2004 Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương củng cố, nâng cấp các Câu lạc bộ Công an hưu trí, chuẩn bị các điều kiện để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Vì vậy, trước yêu cầu của thực tiễn hiện nay và nguyện vọng của đông đảo cán bộ công an hưu trí, năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam trình Ban Bí thư Trung ương Đảng và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận, đồng ý cho phép thành lập Hội Cựu CAND theo quy định pháp luật, giao cho Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ quản lý về hoạt động Hội thực hiện.

PV: Xin đồng chí chia sẻ đôi chút về quá trình vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; sự hoạt động tích cực của Ban Vận động, của Cục Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng; sự quan tâm của các ban, bộ, ngành và đặc biệt là lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức phi chính phủ Bộ Nội vụ, ngày 1/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 567/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Theo đó, Hội Cựu CAND Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động. Hội Cựu CAND Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự đảm bảo về kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Có thể nói đây là một quyết định mang dấu ấn rất quan trọng đối với lực lượng CAND.

Ngay sau khi có Quyết định 567/QĐ-BNV, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-BCA về Tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Đại hội được tổ chức vào ngày 16 -17/8. Tại Đại hội sẽ thông qua Điều lệ hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam; bầu Ban Kiểm tra theo quy định pháp luật và bàn thảo các nội dung quan trọng của Đại hội. Sau Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam ở cấp Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các Tỉnh ủy, Thành ủy để chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thành lập các Hội Cựu CAND Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện và các chi hội Cựu CAND Việt Nam ở cấp cơ sở theo quy định pháp luật.

Chúng tôi tin tưởng, Hội Cựu CAND Việt Nam ra đời và hoạt động sẽ góp phần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ cựu CAND Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!