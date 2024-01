Kẻ đâm chết 2 thanh niên trong vụ hỗn chiến ở Bình Dương bị kết án tử hình

Gần 1000 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM

VOV.VN - Chiều 9/1, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án giết người cướp tài sản, xảy ra tại huyện Hóc Môn. Quá trình truy bắt, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn. Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ tìm kiếm.