Kẻ trộm xe đạp đã có 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ

Ngày 7/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Đại Mỗ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Bùi Văn Quyền (sinh năm 1989; trú tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Quyền là đối tượng cộm cán, đã có 3 tiền án trước đó.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 01/01/2026, đối tượng Quyền đã thực hiện hành vi lấy trộm 1 chiếc xe đạp nhãn hiệu Scott Aspect 970 (màu cam đen). Đây là tài sản của chị N.T.T (sinh năm 1996; trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Chân dung kẻ trộm xe đạp tại Đại Mỗ 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ

Chiếc xe đạp bị mất trộm có giá trị ước tính 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Quyền đã đem bán tài sản này với giá "bèo" chỉ 600.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an phường Đại Mỗ đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và bắt giữ Bùi Văn Quyền khi đang lẩn trốn. Lực lượng công an cũng tìm thấy và thu giữ chiếc xe đạp Scott Aspect 970 để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

Hiện nay, Công an phường Đại Mỗ đang hoàn tất hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý Bùi Văn Quyền theo đúng quy định của pháp luật. Với tiền thân đã có 3 tiền án, đối tượng chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc cho hành vi tái phạm của mình.