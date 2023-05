Khen thưởng khách hàng, nhân viên ngân hàng trong vụ bắt cướp ở Bình Dương

Các cá nhân được khen thưởng gồm: ông Nguyễn Quốc Phong (khách hàng) và 3 nhân viên ngân hàng là Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Trần Thị Nguyệt Duyên và ông Nguyễn Hoàng Thiện.

Khách hàng và nhân viên ngân hàng được Công an tỉnh tặng giấy khen (ảnh: ĐC).

Trước đó, sáng ngày 17/4, Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước) đi xe máy đến Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) với ý định cướp tiền ngân hàng. Trước khi hành động, Phát ngồi ở phòng chờ để quan sát.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng cửa chính phòng giao dịch thì Phát rút súng bắn một phát chỉ thiên rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô.

Ông Phượng lao vào khống chế kẻ cướp ngân hàng (ảnh cắt từ video).

Khi lấy được tiền, Phát yêu cầu ông Lường Huy Phượng (nhân viên bảo vệ) mở cửa để thoát thân nhưng ông không làm theo. Phát liền bắn một phát súng vào lưng của ông.

Quyết không thể kẻ cướp tẩu thoát, ông Phượng đã lao vào khống chế, quật ngã đối tượng. Cùng lúc đó, ông Phong và 3 nhân viên ngân hàng vào hỗ trợ bắt giữ Phát.

Sau đó, Công an huyện Bàu Bàng có mặt đưa Phát về trụ sở công an. Công an thu giữ một khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn; một ba lô màu đen chứa hơn 700 triệu đồng và sáu viên đạn.

Cảnh kẻ cướp ngân hàng bị bắt (ảnh: ĐC)

Với thành tích góp công lớn trong việc bắt giữ kẻ cướp, ông Phượng đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương tặng giấy khen. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang đề xuất UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho ông Lường Huy Phượng./.