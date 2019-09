Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây trộm chó quy mô lớn ở Thanh Hóa

Liên quan đến đường dây trộm hơn 100 tấn chó tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây trộm chó quy mô lớn.

Phương tiện, công cụ của các đối tượng trộm chó.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; Lệnh tạm giam bị can 03 tháng đối với: Lê Thị Phượng, ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân; Trần Văn Thắng ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân cùng 14 đối tượng khác, và ra quyết định truy nã đối với 1 đối tượng trong đường dây trộm chó quy mô lớn.

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng 15/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa đã chia làm 3 tổ công tác, cùng lúc ập vào nhà và bắt giữ Lê Thị Phượng (ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (ở xã Quảng Minh) và Nguyễn Như Tuấn (ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn).

Các đối tượng trong đường dây trộm và tiêu thụ chó.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 51 con chó có trọng lượng gần 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại di động các loại, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập thêm hàng chục đối tượng, thực hiện tạm giữ hình sự 16 đối tượng liên quan đến hành vi trộm, tiêu thụ chó.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn 1 năm nay và tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hàng trăm tấn. Địa bàn gây án của chúng chủ yếu ở thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn và Quảng Xương...

Vụ án đang được mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.

