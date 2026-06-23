Khởi tố 17 đối tượng mang hung khí truy lùng đối thủ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khi Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú phường An Phú) bị một đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đánh trong lúc câu cá tại khu vực Cầu Đỏ, thuộc xã Biển Hồ vào các ngày 10 và 11/6.

Tối 13/6, Khiêm rủ một số đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau đi tìm đối tượng đã đánh mình để trả thù. Trên đường di chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn và đường hành lang kinh tế phía Đông, nhóm này gặp thêm nhiều thanh thiếu niên khác và rủ đi cùng, nâng số người tham gia lên khoảng 50 đối tượng.

Phần lớn các đối tượng đều chưa đến tuổi vị thành niên. Hiện Cơ quan Công an đã khởi tố 17 đối tượng trong hơn 50 người tham gia gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Khi đến khu vực Cầu Đỏ, nhóm của Khiêm phát hiện P.N. (SN 2012) và S. (SN 2013, cùng trú tại làng Tiêng 2, xã Biển Hồ) đang đi xe máy và mang theo một dao tự chế.

Lầm tưởng P.N và S. thuộc nhóm của đối tượng đã đánh mình, các đối tượng trong nhóm của Khiêm đã chia làm hai hướng chặn đầu xe, tấn công khiến hai nạn nhân ngã xuống đường và phải chạy vào nhà dân lẩn trốn.

Sau đó, nhóm này dùng dao tự chế và mũ bảo hiểm đập phá xe máy của hai nạn nhân, làm hư hỏng phần mặt nạ đầu xe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập hàng chục đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 10 bị can hẹn đánh nhau qua TikTok, mang hung khí gây rối ở Phú Thọ VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn, hẹn đánh nhau qua mạng xã hội TikTok, gây rối trật tự công cộng trong đêm 13, rạng sáng 14/6.