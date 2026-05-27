Cải chính

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 21:54, 27/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng trong nhóm 13 đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 3/5/2026 tại phường An Hải.

Các đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích" ngày 3/5 gồm: Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2010), Nguyễn Tiến Khoa (SN 2010), Lê Văn Trung (SN 2008), Nguyễn Võ Hiệp (SN 2010), Nguyễn Thành Trung (SN 2011) và Võ Đình Quốc (SN 2009), cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 1h ngày 3/5/2026, nhóm đối tượng trên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm gồm tuýp sắt, kiếm tự chế, dao và bình xịt hơi cay, hẹn nhau tập trung tại khu vực cây xăng Hòa Khánh trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh.

Sau đó, các đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô chạy với tốc độ trên 90km/h, liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ và mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Lê Duẩn – Trần Phú – 2/9, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

xu ly nhom thanh thieu nien mang hung khi gay roi trong dem tai Da nang hinh anh 1
6/13 đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 3/5/2026 tại phường An Hải.

Khi đến khu vực cầu vượt 2/9, nhóm đối tượng gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe Airblade có hành vi khiêu khích nên lập tức quay đầu truy đuổi qua cầu Rồng, theo hướng đường Võ Văn Kiệt về địa bàn phường An Hải. Đến khu vực đường Hồ Nghinh, gần quán Hải Sản Phủi, hai thanh niên bỏ xe chạy bộ nhưng vẫn bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi khoảng 15m rồi chặn đánh.

Trong quá trình này, Nguyễn Tiến Khoa nhặt gạch ném vào một nạn nhân; Nguyễn Văn Quốc Khánh sử dụng kiếm tự chế tấn công; các đối tượng còn lại sử dụng dao, mũ bảo hiểm và bình xịt hơi cay để hành hung bị hại.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Công an P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng nhanh chóng bắt đối tượng trộm cắp tại các chùa

VOV.VN - Chỉ sau hơn 5 giờ đồng hồ khẩn trương vào cuộc, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, trú TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Khánh vừa kiểm tra một phòng trọ trên đường Hòa Nam 5, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, phát hiện 3 nam và 1 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được Công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên JOO YOUNG SU (SN 1979) theo Thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đối tượng tấn công tài xế rồi cướp xe máy SH rồi tẩu thoát trong đêm. Sau 8 giờ truy bắt, lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm.

