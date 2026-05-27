Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng

Các đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích" ngày 3/5 gồm: Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2010), Nguyễn Tiến Khoa (SN 2010), Lê Văn Trung (SN 2008), Nguyễn Võ Hiệp (SN 2010), Nguyễn Thành Trung (SN 2011) và Võ Đình Quốc (SN 2009), cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 1h ngày 3/5/2026, nhóm đối tượng trên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm gồm tuýp sắt, kiếm tự chế, dao và bình xịt hơi cay, hẹn nhau tập trung tại khu vực cây xăng Hòa Khánh trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh.

Sau đó, các đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô chạy với tốc độ trên 90km/h, liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ và mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Lê Duẩn – Trần Phú – 2/9, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

6/13 đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 3/5/2026 tại phường An Hải.

Khi đến khu vực cầu vượt 2/9, nhóm đối tượng gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe Airblade có hành vi khiêu khích nên lập tức quay đầu truy đuổi qua cầu Rồng, theo hướng đường Võ Văn Kiệt về địa bàn phường An Hải. Đến khu vực đường Hồ Nghinh, gần quán Hải Sản Phủi, hai thanh niên bỏ xe chạy bộ nhưng vẫn bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi khoảng 15m rồi chặn đánh.

Trong quá trình này, Nguyễn Tiến Khoa nhặt gạch ném vào một nạn nhân; Nguyễn Văn Quốc Khánh sử dụng kiếm tự chế tấn công; các đối tượng còn lại sử dụng dao, mũ bảo hiểm và bình xịt hơi cay để hành hung bị hại.