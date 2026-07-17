Khởi tố 2 đối tượng đe dọa và khóa cửa nhà đòi tiền đặt cọc đất

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1980) và Phan Lê Ngọc Quý (sinh năm 1995), cùng trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông L.P.T. với bà N.T.V. và bà N.T.H.V. Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với số tiền 250 triệu đồng.

Cơ quan công an tống đạt khởi tố bị can đối với Phan Lê Ngọc Quý.

Quá trình điều tra xác định, trước thời điểm ký hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng đã biết rõ thửa đất có một phần thuộc diện quy hoạch; thông tin này cũng đã được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đến thời hạn thực hiện hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng lấy lý do thửa đất thuộc quy hoạch để yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc. Không đồng ý với yêu cầu này vì cho rằng việc xử lý khoản tiền đặt cọc phải thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký kết, ông L.P.T. từ chối hoàn trả.

Sau đó, bà N.T.V., bà N.T.H.V. cùng Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý nhiều lần tìm đến nhà ông L.P.T., liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa nhằm gây áp lực buộc ông phải trả lại tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, trong một lần đến nhà bị hại, Nguyễn Hữu Dũng đã dùng tay đánh vào mặt ông L.P.T. gây chảy máu mũi; Phan Lê Ngọc Quý liên tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần. Chưa dừng lại, các đối tượng còn mua ổ khóa khóa cửa nhà, không cho bị hại vào nhà, đồng thời tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa trong nhiều ngày nhằm ép buộc ông L.P.T. giao tiền.

Do lo sợ bị tiếp tục hành hung và uy hiếp, ông L.P.T. đã chuyển cho một trong các đối tượng số tiền 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập dữ liệu camera giám sát, bản ghi âm, lời khai của những người liên quan cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã có hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và các thủ đoạn uy hiếp tinh thần nhằm buộc bị hại phải giao tài sản. Hành vi này có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng tại cơ quan công an.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch dân sự cần giải quyết thông qua thương lượng hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các hành vi uy hiếp tinh thần nhằm buộc người khác giao tài sản, bởi đây có thể bị xử lý hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.