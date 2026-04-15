Khởi tố 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Trần Trung Khanh (sinh năm 1984, trú quán thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (sinh năm 1991, ở thôn 6, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 4/2025, anh Đ.V.K (sinh năm 1976, trú tại thôn Rỗ, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng cũ, nay thuộc xã Tiên Lãng) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp anh K. và giới thiệu là “nhà báo pháp luật”.

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái bảo anh K. mua đất về san lấp là trái phép; Khanh lấy số điện thoại di động của anh K. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái lại đến và nói với anh K. việc mua đất về san lấp là trái phép.

Trần Trung Khanh (ảnh phải) và Nguyễn Văn Phái (trái)

Ngày 29/12/2025, Khanh và Phái tiếp tục quay lại gặp anh K. Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu máy xúc nên anh K. đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu đưa số tiền 6 triệu; anh K. hẹn 3, 4 ngày nữa sẽ đưa nốt.

Ngày 31/12/2025, tại nhà anh K., chị A. (vợ K.) đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng, Khanh cầm tiền và đút tiền vào túi. Lúc này, có ông D.V.Đ. dùng điện thoại di động để quay video lại. Sau đó, video đã được ông D.V.Đ. đăng lên mạng xã hội Facebook phản ánh hành vi của Phái và Khanh.

Ngày 10/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 29 và 31/12/2025 tại xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Ngày 14/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.