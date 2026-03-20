中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả ở Khánh Hòa

Thứ Sáu, 16:44, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Luận và Võ Thị Ngọc Ánh, cùng trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Trước đó, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm an toàn thực phẩm, ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê do hai bị can điều hành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 sản phẩm cà phê thành phẩm, tiến hành niêm phong, lấy mẫu gửi giám định.

khoi to 2 doi tuong san xuat ca phe gia o khanh hoa hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Trung Luận làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, có 3 trong 4 mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, với hàm lượng caffeine thực tế dưới 70% so với công bố trên bao bì. Hành vi này vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa cà phê đối tượng an toàn thực phẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Ông trùm" đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả khai gì?

VOV.VN - Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) được xác định là bị can chủ chốt trong vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

VOV.VN - Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) được xác định là bị can chủ chốt trong vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Nhóm bị can thu lợi hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

VOV.VN - Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cán bộ hải quan nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Thế Việt khi là Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã nhận 1,5 tỷ đồng để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm .

VOV.VN - Nguyễn Thế Việt khi là Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã nhận 1,5 tỷ đồng để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm .

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật