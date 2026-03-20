Khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả ở Khánh Hòa

Trước đó, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm an toàn thực phẩm, ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê do hai bị can điều hành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 sản phẩm cà phê thành phẩm, tiến hành niêm phong, lấy mẫu gửi giám định.

Đối tượng Nguyễn Trung Luận làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, có 3 trong 4 mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, với hàm lượng caffeine thực tế dưới 70% so với công bố trên bao bì. Hành vi này vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.