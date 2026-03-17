Khởi tố 2 vụ bán “thuốc nam gia truyền” chưa được cấp phép ở Điện Biên

Thứ Ba, 08:46, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền” chưa được cấp phép lưu hành.

Những người này thu hái cây rừng, phối trộn, đóng gói rồi quảng cáo là thuốc chữa bệnh và bán trên nền mạng xã hội, đã tiêu thụ được hơn 2.000 sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố. 

Đối tượng Phàng Thị Sua bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993), trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Mặc dù không có chuyên môn và không được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm nhỏ, phơi khô, trộn lẫn rồi đóng gói, quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong một vụ việc khác, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến Giàng A Cu (sinh năm 1990), trú tại xã Na Son. 

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng xác định đối tượng không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tên là “Gậu Sua”, thuốc chữa bệnh dạ dày tên là “Phềnh Mông Giàng” và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Một sản phẩm thuốc nam do Giàng A Cu sản xuất.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi-Trường Long/VOV-Tây Bắc
"Ông trùm" đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả khai gì?
"Ông trùm" đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả khai gì?

VOV.VN - Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) được xác định là bị can chủ chốt trong vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Nhóm bị can thu lợi hàng trăm tỷ đồng
Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Nhóm bị can thu lợi hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cán bộ hải quan nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng
Vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cán bộ hải quan nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Thế Việt khi là Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã nhận 1,5 tỷ đồng để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm .

