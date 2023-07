Khởi tố 3 cán bộ phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Ngày 6/7, cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 bị can là Bùi Văn Hiệp (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng), nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng; Đặng Tuấn Hoàng (SN 1990, trú tại tổ 7, phường Ngọc Xuân) là công chức địa chính UBND phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng và Nông Thu Hương (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), nguyên là công chức địa chính UBND phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng. Các đối tượng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại điểm Trung chuyển hàng hóa nông sản “tự sản, tự tiêu” (nay gọi là chợ tạm Sông Bằng) thuộc tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Đối tượng Bùi Văn Hiệp (giữa) tại Cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan Công an thành phố Cao Bằng phát hiện, trong thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng từ tháng 11/2020 đến nay, 3 đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.



Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Bùi Văn Hiệp, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Đặng Tuấn Hoàng và Nông Thu Hương.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ.