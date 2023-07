Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Trung tâm đào tạo lái xe tại Hải Phòng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đức Phương (sinh năm 1976), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II (trụ sở tại huyện xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Cùng với ông Phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối ông Trịnh Hoàng Huy (SN 1973) nhân viên bộ phận tuyển sinh của Trung tâm để điều tra những vi phạm xảy ra tại Trung tâm này.

Trước đó, ngày 24/6, trong đợt kiểm tra Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương 2, cơ quan chức năng đã xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại đơn vị này.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu những cá nhân có liên quan viết tường trình vụ việc; đồng thời, niêm phong phòng làm việc của GĐ Trung tâm và một số bộ phận có liên quan.