Khởi tố 30 bị can chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bắt các đối tượng mua bán vũ khí trái phép.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng.

Sau khi hoàn thiện, đối tượng bắn thử, quay video, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho nhiều người có nhu cầu. Việc giao nhận súng, đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh; các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Công an thu giữ được nhiều vũ khi quân dụng bị bán tràn lan trên mạng

Từ ngày 30/5 đến ngày 6/6, Công an TP.HCM đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Ban Chuyên án đã tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội.

Kết quả khám xét, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên; tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM còn phát hiện, xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy và những người có liên quan để xử lý triệt để..

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng không gian mạng để chế tạo, mua bán vũ khí, ma túy và các hành vi phạm pháp khác; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Đồng thời, Công an Thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.