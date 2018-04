Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang

Ngày 6/4, công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ký Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngô Thanh Tuyến, 41 tuổi, Huỳnh Ngô Nhật Trường, 33 tuổi; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Lượm, 53 tuổi và Huỳnh Thanh Sơn, 47 tuổi ngụ xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây. Bốn bị can trên là anh em ruột cùng bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ. UBND xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang . (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).



Theo kết quả điều tra, vào lúc 11h 30 ngày 7/3, gia đình ông Huỳnh Văn Ca, 77 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây tổ chức tiệc sinh nhật cháu nội của mình và có hát karaoke.

Do mở nhạc lớn, gây tiếng ồn nên các hộ dân xung quanh phản ánh đến UBND xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây.

Khoảng 12h 30 cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành của xã Bình Nhì đến kiểm tra việc hát karaoke tại hộ ông Huỳnh Văn Ca. Khi tổ công tác đến trước khu vực nhà ông Ca để đo, kiểm tra xử lý tiếng ồn theo quy định, thì 4 người con của ông Ca có lời lẽ xúc phạm, cản trở tổ công tác. Sau đó, các đối tượng này dùng gạch đánh làm bị thương 3 người trong tổ kiểm tra phải nhập viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Công Tây đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi lực lượng này đến nhà ông Ca thì 4 người con của ông tiếp tục chống đối và tấn công lực lượng chức năng.

Công an huyện Gò Công Tây phải dùng biện pháp nghiệp vụ buộc các đối tượng trên về cơ quan công an để lập hồ sơ, xử lý vụ việc./.