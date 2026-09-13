Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ở Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.

Bốn đối tượng (từ trái qua phải) ghi số đề trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Các bị can gồm Đào Thái Thắng (SN 1991), Lê Xuân Bắc (SN 1983), Lê Văn Sáng (SN 1982) và Thái Văn Giang (SN 2000), cùng trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện và đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của các đối tượng trên. Trong đó, Đào Thái Thắng được xác định là người đứng ra ghi số đề.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.