Khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc ở Thanh Hóa

Qua nắm mắt tình hình, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, trên địa bàn thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa xuất hiện một nhóm đối tượng thường trú tại thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà thu hút nhiều đối tượng ở các địa bàn đến tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, ngày 9/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu tranh triệt xóa sới bạc này.

Các đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Đức Thiện, Nguyễn Đình Tú và đối tượng Nguyễn Chí Thành.

Tại chỗ lực lượng Công an đã bắt quả tang 142 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Thu giữ 4 cặp gà chọi (8 con) 5 bảng dùng để ghi kèo cá độ và nhiều tang vật khác có liên quan như ô tô, xe máy, điện thoại di động…

Quá trình điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bước đầu Cơ quan Công an đã xác định 4 đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà này là Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến Luých), sinh năm 1988; Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1997 đều ở Lò Chum, phường Trường Thi; Đỗ Đức Thiện, sinh năm 1995 ở phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa; Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1994 ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.

Hiện trường vụ án.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là chọn địa điểm tổ chức sới gà ăn tiền ở địa bàn giáp ranh, vào các thời điểm vắng người qua lại và cắt cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời bố trí người bán hàng ăn tại chỗ để phục vụ các con bạc.

Theo lời khai của các đối tượng, có thời điểm số lượng các đối tượng tham gia đánh bạc tại sới gà này lên đến hàng trăm người. Trung bình mỗi người đến chơi sẽ bị thu 150.000 đồng/người và số tiền thắng cược sẽ được chủ sới chuyển qua tài khoản.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Chí Thành, Đỗ Đức Thiện và Nguyễn Đình Tú về hành vi tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.