Khởi tố 5 thanh thiếu niên liên quan vụ chạy xe tốc độ cao gây chết người

Theo thông tin ban đầu, từ khoảng 2h đến 4h ngày 26/5/2026, nhóm 7 thanh thiếu niên sử dụng 3 xe mô tô di chuyển trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ phường Thành Sen về xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

5 thanh thiếu niên bị khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển phương tiện với tốc độ cao, tránh, vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung.

Khi đến Km516 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xóm Mới, nay là thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, xe do N.Đ.V.A. (SN 2010, trú thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình) điều khiển bị mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn khiến N.Đ.V.A. tử vong tại chỗ; T.C.M. (SN 2009, trú thôn Trung Sơn, nay là thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên) bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Xe mô tô Honda Wave Alpha màu đen, biển kiểm soát 38X1-482.11 bị hư hỏng.

Qua xác minh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã rủ nhau điều khiển xe mô tô với mục đích chạy tốc độ cao, đua, phóng nhanh trên tuyến đường từ phường Thành Sen về xã Cẩm Bình. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: N.Đ.A.T. (SN 2009, trú thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình); H.T.V. (SN 2010, trú thôn Bình Thắng, xã Cẩm Bình); N.M.Q. (SN 2009, trú thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình); T.Đ.M. (SN 2008, trú tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú) và T.C.M. (SN 2009, trú thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.