Mang hung khí "lượn phố", 13 thanh thiếu niên ở Thái Nguyên bị khởi tố

Theo điều tra, trước đó trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Phú Bình phát hiện một nhóm 14 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ khoảng 80-90 km/h, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như gậy tuýp sắt dài khoảng 3 m và vỏ chai bia.

Nhóm này liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô, dàn hàng ngang, hò hét trên đường. Các đối tượng còn dùng gậy sắt khua xuống mặt đường, ném vỏ chai bia để gây kích động, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Khởi tố 13 đối tượng là thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình di chuyển được các đối tượng quay video để đăng tải lên mạng xã hội nhằm tăng lượt theo dõi, tương tác và thể hiện bản thân, bất chấp nguy cơ gây mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông.

Quá trình xác minh, Công an xã Phú Bình làm rõ nhóm gồm 14 đối tượng, sinh từ năm 2007 đến 2009, cư trú tại xã Phú Bình, xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên) và một đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rủ nhau đi "lượn phố", nếu gặp người lạ hoặc xảy ra mâu thuẫn sẽ sử dụng hung khí để "dằn mặt".

Công an xã Phú Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Riêng một đối tượng dưới 16 tuổi đang được cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.