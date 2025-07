Khởi tố 6 bị can về tội giả mạo trong công tác ở Thanh Hóa

Khởi tố 5 bị can giết mổ, buôn bán thịt lợn bệnh tại Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" liên quan đến vụ giết mổ, bán ra thị trường thịt lợn bệnh.