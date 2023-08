Khởi tố 7 bác sĩ và điều dưỡng vì gian lận bảo hiểm y tế

Nhằm mục đích gian lận bảo hiểm y tế, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhưng khi được các đối tượng “cò” móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An lập khống hồ sơ bệnh án điều trị.

Sau một thời gian tập trung đấu tranh, cơ quan Công an xác định được một số đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh và các địa bàn phụ cận có ý định muốn trục lợi tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại nên đã liên kết các điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Thái An để lập khống hồ sơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đọc lệnh khởi tố bị can

Các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng hoặc điều dưỡng Đặng Thị Anh Tú để làm thủ tục vào viện và đưa đến Khoa liên chuyên khoa để gặp bác sĩ, ký hợp thức hóa thủ tục khám và điều trị. Hằng ngày, mặc dù các bệnh nhân không điều trị tại bệnh viện nhưng bác sĩ và điều dưỡng đều tham gia ký khống vào hồ sơ bệnh án. Khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án thì điều dưỡng hành chính thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an làm rõ: Từ năm 2011 đến đầu 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, có 59 hồ sơ do các đối tượng có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án nên Bệnh viện Đa khoa Thái An đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đã nộp tiền viện phí cho Bệnh viện Đa khoa Thái An với số tiền hơn 200 triệu đồng. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm sau khi được Bệnh viện Đa khoa Thái An làm giả hồ sơ bệnh án đã thanh toán (giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện) với các Công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, các bác sĩ, điều dưỡng, các đối tượng liên quan và các đối tượng có hồ sơ trong bệnh án đều khai nhận toàn bộ hành vi tham gia lập khống hồ sơ bệnh án. Hành vi của các đối tượng trên đã gây thất thoát cho quỹ BHYT, uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” quy định tại Điều 215, Bộ luật Hình sự gồm: Đinh Thị Mỹ Dung (sinh năm 1959), Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Khoa liên chuyên khoa); Trần Thị Huệ (sinh năm 1988), Trưởng Phòng điều dưỡng; Hoàng Đăng Thanh (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991), Đặng Thị Anh Tú (sinh năm 1984), Lê Thị Thanh Tâm (sinh năm 1986), Lương Thị Bé (sinh năm 1982).

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.