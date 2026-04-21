Khởi tố 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Thường Tín, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường tỉnh 427 (đoạn qua thôn Văn Trai), lực lượng Công an xã Thường Tín phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông.

Các đối tượng trong vụ việc

Tổ công tác đã nhanh chóng can thiệp, làm rõ 13 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, trong số này có một số trường hợp đang là học sinh THPT.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Đây là lứa tuổi đang phát triển về nhận thức nhưng dễ bốc đồng, thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, các em có thể bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai cá nhân và tình hình an ninh trật tự địa phương.