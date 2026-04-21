  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Thường Tín, Hà Nội

Thứ Ba, 14:08, 21/04/2026
VOV.VN - Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Thường Tín.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường tỉnh 427 (đoạn qua thôn Văn Trai), lực lượng Công an xã Thường Tín phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông.

Các đối tượng trong vụ việc

Tổ công tác đã nhanh chóng can thiệp, làm rõ 13 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, trong số này có một số trường hợp đang là học sinh THPT.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Đây là lứa tuổi đang phát triển về nhận thức nhưng dễ bốc đồng, thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, các em có thể bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai cá nhân và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cảnh sát cơ động tỉnh Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời can thiệp, giải tán đám đông, làm rõ hành vi hành hung một thiếu niên 12 tuổi.

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

