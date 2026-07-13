Khởi tố 8 bị can đưa, nhận hối lộ để cấp khống giấy kiểm dịch động vật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên kiểm dịch viên của trạm về hành vi "Nhận hối lộ".

6 bị can bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ” gồm: Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, TP.Huế; Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng trong đường dây cấp khống giấy kiểm dịch động vật tại Đắk Lắk. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Điền và Hoàng Anh đã nhận tiền của nhiều cá nhân để lập, ký và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định các bị can không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định mà lập khống hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật, hợp thức hóa thủ tục kiểm dịch nhằm vụ lợi.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2025, dù không còn là kiểm dịch viên, Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can để lập, ký, cấp trái quy định nhiều Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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