Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với hai cá nhân.