Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra vụ án “Chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, xảy ra trong các năm 2025-2026 trên địa bàn tỉnh và một số địa phương liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn theo quy định.

Các bị can đều trú tại tỉnh Lai Châu, gồm: Lý A Sình, Lý A Cu (cùng sinh năm 1991 và cùng trú tại bản Hoa Dì Hồ, xã Khun Há); Tòng Văn Hòa, sinh năm 1975, trú tại bản Cáp Na 1, xã Mường Kim; Đoàn Quang Huy, sinh năm 2001, trú tại bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa; Lò Văn Toan, sinh năm 2003, trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ; Lò Văn Lực, sinh năm 1997 và Mùa A Hùng, sinh năm 2002, cùng trú tại xã Mường Kim.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt các bị can để tạm giam (Ảnh: Công an Lai Châu)

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng không gian mạng để đặt mua đạn trên mạng xã hội nhằm phục vụ mục đích săn bắn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 khẩu súng cùng gần 1.100 viên đạn chì.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có Lý A Sình là Phó Bí thư Chi bộ bản và Tòng Văn Hòa là giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Khoen On, xã Mường Kim. Việc các cá nhân này tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức cơ sở Đảng, cũng như tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không chấp hành, tiếp tục vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan công an khuyến cáo, việc mua bán linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật. Mọi trường hợp không tự giác giao nộp, hoặc cố tình mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.