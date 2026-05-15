中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ Sáu, 15:42, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Thị Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”... để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

khoi to, bat tam giam co dat lua dao, chiem doat hang ty dong hinh anh 1
Đối tượng Phan Thị Tâm tại cơ quan công an.

Một trong những bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N (trú TP Đà Nẵng). Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5/2024, bà N gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa ra thông tin gian dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N được bố trí thêm 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục.

Tin tưởng, vợ chồng bà N giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm để “làm hồ sơ”. Tuy nhiên, Tâm đã không thực hiện cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố để vay 800 triệu đồng, rồi sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đáng nói, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các thửa đất của vợ chồng bà N không thuộc diện được bố trí tái định cư như Tâm đã đưa ra thông tin trước đó.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định Phan Thị Tâm đã nhận của ông T.L.M (trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ). Tâm cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, sau nhiều lần kéo dài thời gian, Tâm đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại. Bên cạnh đó, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M để làm thủ tục tách thửa đất nhưng cũng không thực hiện.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ). Tuy nhiên, do lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT xác định Phan Thị Tâm đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin với các bị hại để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền bước đầu xác định liên quan đến hành vi lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Tag: lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an TP. Đà Nẵng cò đất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố nữ “cò đất” lừa gần 500 triệu bằng chiêu “chạy” thủ tục giấy tờ đất đai
Khởi tố nữ “cò đất” lừa gần 500 triệu bằng chiêu “chạy” thủ tục giấy tờ đất đai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, sinh năm 1975 trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố nữ “cò đất” lừa gần 500 triệu bằng chiêu “chạy” thủ tục giấy tờ đất đai

Khởi tố nữ “cò đất” lừa gần 500 triệu bằng chiêu “chạy” thủ tục giấy tờ đất đai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, sinh năm 1975 trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhà hàng xóm xây lấn đất, có được tự phá dỡ phần vi phạm?
Nhà hàng xóm xây lấn đất, có được tự phá dỡ phần vi phạm?

VOV.VN - UBND xã xác định công trình xây lấn nhưng người vi phạm không tháo dỡ. Chủ đất bị lấn có được tự phá tường hay phải chờ cưỡng chế? Quy định pháp luật nêu rõ thẩm quyền, trình tự xử lý và chế tài nếu tự ý phá dỡ.

Nhà hàng xóm xây lấn đất, có được tự phá dỡ phần vi phạm?

Nhà hàng xóm xây lấn đất, có được tự phá dỡ phần vi phạm?

VOV.VN - UBND xã xác định công trình xây lấn nhưng người vi phạm không tháo dỡ. Chủ đất bị lấn có được tự phá tường hay phải chờ cưỡng chế? Quy định pháp luật nêu rõ thẩm quyền, trình tự xử lý và chế tài nếu tự ý phá dỡ.

Khởi tố 2 “cò đất” trốn thuế gần 500 triệu đồng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất
Khởi tố 2 “cò đất” trốn thuế gần 500 triệu đồng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

VOV.VN - Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng chuyên kinh doanh bất động sản có hành vi trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhiều căn nhà trên địa bàn.

Khởi tố 2 “cò đất” trốn thuế gần 500 triệu đồng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Khởi tố 2 “cò đất” trốn thuế gần 500 triệu đồng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

VOV.VN - Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng chuyên kinh doanh bất động sản có hành vi trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhiều căn nhà trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật