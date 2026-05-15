  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân, gây ra 7 vụ trộm ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 15:34, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã An Quang (TP Hải Phòng) vừa đấu tranh, làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện 7 vụ án trộm cắp tài sản với phương thức đột nhập nhà dân.

Ngày 29/4/2026, Công an xã An Quang (TP Hải Phòng) nhận được trình báo của nhân dân về việc bị mất trộm 1 xe máy Honda SH. 

Theo trình báo, khoảng hơn 2h ngày 29/4, gia đình bị 1 đối tượng nam giới đột nhập qua lối cửa sổ tầng 1 vào trong nhà, trộm cắp 1 xe máy Honda SH - BKS 15D1-30502, 1 két sắt bên trong có nhiều loại giấy tờ cá nhân, 2 điện thoại di động nhãn hiệu Realme và 1 ví tiền. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với Công an xã An Quang tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc.

Ngày 12/5/2026, lực lượng công an xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thế Anh (sinh ngày 17/8/1989, trú tại thôn Lương Câu, xã An Khánh, TP Hải Phòng). Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 két sắt mini, bên trong chứa toàn bộ giấy tờ bị mất theo trình báo của người dân, cùng lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng.

Tại Công an xã An Quang, Nguyễn Thế Anh khai nhận, ngoài vụ việc theo trình báo của người dân, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã An Quang, An Hưng và phường An Hải (TP Hải Phòng).

Hiện, Công an xã An Quang và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và xử lý đối tượng theo quy định.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận (SN 1985) về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đi khám bệnh để lấy trộm điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy điện

VOV.VN - Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Đoàn, trú tại số 108 Hàng Sắt, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi trộm cắp tài sản.

VOV.VN - Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Đoàn, trú tại số 108 Hàng Sắt, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng trộm 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hoà Bình (TP Hải Phòng) bắt Trần Văn Sơn (SN 1994, ngụ Tổ dân phố 8, phường Hoà Bình, TP Hải Phòng), là đối tượng trộm trên 1,5 tỷ đồng tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

VOV.VN - Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hoà Bình (TP Hải Phòng) bắt Trần Văn Sơn (SN 1994, ngụ Tổ dân phố 8, phường Hoà Bình, TP Hải Phòng), là đối tượng trộm trên 1,5 tỷ đồng tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

