Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân, gây ra 7 vụ trộm ở Hải Phòng

Ngày 29/4/2026, Công an xã An Quang (TP Hải Phòng) nhận được trình báo của nhân dân về việc bị mất trộm 1 xe máy Honda SH.

Theo trình báo, khoảng hơn 2h ngày 29/4, gia đình bị 1 đối tượng nam giới đột nhập qua lối cửa sổ tầng 1 vào trong nhà, trộm cắp 1 xe máy Honda SH - BKS 15D1-30502, 1 két sắt bên trong có nhiều loại giấy tờ cá nhân, 2 điện thoại di động nhãn hiệu Realme và 1 ví tiền. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với Công an xã An Quang tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc.

Ngày 12/5/2026, lực lượng công an xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thế Anh (sinh ngày 17/8/1989, trú tại thôn Lương Câu, xã An Khánh, TP Hải Phòng). Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 két sắt mini, bên trong chứa toàn bộ giấy tờ bị mất theo trình báo của người dân, cùng lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng.

Tại Công an xã An Quang, Nguyễn Thế Anh khai nhận, ngoài vụ việc theo trình báo của người dân, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã An Quang, An Hưng và phường An Hải (TP Hải Phòng).

Hiện, Công an xã An Quang và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và xử lý đối tượng theo quy định.