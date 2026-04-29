中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vu cáo

Thứ Tư, 10:45, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra xác định, thời gian qua Thạch Chanh tra đã tham gia hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc Khmer; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972). Trú tại ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

khoi to, bat tam giam doi tuong loi dung quyen tu do dan chu de xuyen tac, vu cao hinh anh 1
Bị can Thạch Chanh Tra

Theo cơ quan An ninh điều tra, thời gian qua, đối tượng lợi dụng mạng xã hội thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với những từ ngữ, lời nói không đúng sự thật; tham gia hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc Khmer; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Dù đã được các ngành đoàn thể xã giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không có sự chuyển biến mà càng tỏ thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Long Hiệp nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi của Thạch Chanh Tra cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Chanh Tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

ho_thi_hai.jpg

Công an Nghệ An bắt Hồ Thị Hải về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối tượng Hồ Thị Hải về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Chanh Tuy/VOV- ĐBSCL
Tag: Thạch Chanh Tra công an tỉnh Vĩnh Long xúc phạm xúc phạm uy tín
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước
Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

VOV.VN - Ngày 22/4, TAND tỉnh Vĩnh Long khu vực 12 mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với Thạch Thị Hoa Ri (thường trú tại ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

VOV.VN - Ngày 22/4, TAND tỉnh Vĩnh Long khu vực 12 mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với Thạch Thị Hoa Ri (thường trú tại ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin
Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
Khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ, trú phường Hải Bình, Thanh Hóa ,về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 BLHS, do đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích Nhà nước và gây ảnh hưởng ANTT.

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ, trú phường Hải Bình, Thanh Hóa ,về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 BLHS, do đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích Nhà nước và gây ảnh hưởng ANTT.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật