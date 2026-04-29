Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vu cáo

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972). Trú tại ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Thạch Chanh Tra

Theo cơ quan An ninh điều tra, thời gian qua, đối tượng lợi dụng mạng xã hội thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với những từ ngữ, lời nói không đúng sự thật; tham gia hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc Khmer; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Dù đã được các ngành đoàn thể xã giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không có sự chuyển biến mà càng tỏ thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Long Hiệp nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi của Thạch Chanh Tra cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Chanh Tra để xử lý theo quy định của pháp luật.