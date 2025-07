Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm hàng loạt xe máy

Ngày 12/7, Công an xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Quốc Duy (SN 1997, thường trú tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Duy

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng tháng 6/2025, trên địa bàn xã Giao Long xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô của người dân.

Qua quá trình điều tra, truy xét, Công an xã Giao Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định thủ phạm là Nguyễn Quốc Duy và mời đối tượng đến làm việc.

Nguyễn Quốc Duy cùng tang vật đã trộm cắp. ảnh: Công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan công an, Duy thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô và 1 vụ trộm xe đạp điện trên địa bàn xã Giao Long để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an xã Giao Long đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Quốc Duy theo quy định của pháp luật.

