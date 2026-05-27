Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc mỏ đá sạt lở làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

Thứ Tư, 14:31, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ sạt lở tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 công nhân tử vong, VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngày 27/5, thông tin từ VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

khoi to, bat tam giam giam doc mo da sat lo lam 3 nguoi tu vong o thanh hoa hinh anh 1
Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá tại Thanh Hóa khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong. Các nạn nhân đều là lao động đang thực hiện khoan đá tại khu vực chân núi thì bất ngờ bị đất, đá từ trên cao đổ sập xuống vùi lấp.

Lê Hải - Minh Châu/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa VKSND Khu vực 12 mỏ đá sạt lở mỏ đá khởi tố bắt tạm giam cẩm tú
Tin liên quan

VOV.VN - Một vụ sạt lở mỏ đá xảy ra đêm 19/4 tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

VOV.VN - Sạt lở kéo dài nhiều ngày qua khiến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C- tuyến giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Khánh Hòa – Lâm Đồng bị chia cắt nghiêm trọng. Sáng 25/11, lực lượng công binh Quân khu 5 triển khai phá nổ các khối đá lớn để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

VOV.VN - Theo đề nghị từ Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA), Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã nhanh chóng huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt.

