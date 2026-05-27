Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc mỏ đá sạt lở làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

Ngày 27/5, thông tin từ VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá tại Thanh Hóa khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong. Các nạn nhân đều là lao động đang thực hiện khoan đá tại khu vực chân núi thì bất ngờ bị đất, đá từ trên cao đổ sập xuống vùi lấp.