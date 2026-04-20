中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên

Thứ Hai, 11:24, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ sạt lở mỏ đá xảy ra đêm 19/4 tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà, thôn Nà Cà (Nguyên Phúc), xã Cẩm Giàng xảy ra vụ sạt lở quy mô lớn. Khoảng 200.000-250.000m3 đất, đá, trong đó phần lớn là những khối đá lớn từ trên đỉnh núi trượt xuống khu vực khai thác dưới chân núi.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều thiết bị, máy móc bị vùi lấp, hư hỏng, ước thiệt hại hơn 8 tỉ đồng. Trước đó, trong ngày 19/4, khu vực này có mưa lớn kéo dài".

Hiện trường vụ sạt lở với nhiều máy móc thiết bị đã bị hư hỏng, vùi lấp. Theo ước tính, thiệt hại ban đầu về thiết bị, máy móc khoảng hơn 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, không để phát sinh rủi ro.

Mỏ đá Nà Cà đi vào hoạt động từ năm 2001, nhưng đã tạm dừng từ tháng 8/2025. Hiện doanh nghiệp đang đầu tư, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị mới để chuẩn bị sản xuất trở lại. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị đã bị hư hỏng nặng sau vụ sạt lở.

Vụ sạt lở cũng là lời cảnh báo về yêu cầu bảo đảm an toàn tại các khu vực khai thác mỏ, nhất là khi thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Mưa giông gây thiệt hại ở Thái Nguyên, cây đổ đè chết người

VOV.VN - Mưa giông kèm gió lốc liên tiếp trong các ngày 15–17/4/2026 tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ít nhất 1 người tử vong, nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu hư hại, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: sạt lở sạt lở núi đá mỏ đá Nà Cà Thái Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

VOV.VN - Khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

VOV.VN - Khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng nhà tình nghĩa tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn công tác Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức (6/5/1946-6/5/2026)

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn công tác Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức (6/5/1946-6/5/2026)

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục