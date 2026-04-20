Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên

Khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà, thôn Nà Cà (Nguyên Phúc), xã Cẩm Giàng xảy ra vụ sạt lở quy mô lớn. Khoảng 200.000-250.000m3 đất, đá, trong đó phần lớn là những khối đá lớn từ trên đỉnh núi trượt xuống khu vực khai thác dưới chân núi.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều thiết bị, máy móc bị vùi lấp, hư hỏng, ước thiệt hại hơn 8 tỉ đồng. Trước đó, trong ngày 19/4, khu vực này có mưa lớn kéo dài".

Hiện trường vụ sạt lở với nhiều máy móc thiết bị đã bị hư hỏng, vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, không để phát sinh rủi ro.

Mỏ đá Nà Cà đi vào hoạt động từ năm 2001, nhưng đã tạm dừng từ tháng 8/2025. Hiện doanh nghiệp đang đầu tư, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị mới để chuẩn bị sản xuất trở lại. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị đã bị hư hỏng nặng sau vụ sạt lở.

Vụ sạt lở cũng là lời cảnh báo về yêu cầu bảo đảm an toàn tại các khu vực khai thác mỏ, nhất là khi thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.