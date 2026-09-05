Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) là hung thủ gây ra vụ thảm án nghiêm trọng tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), khiến 3 người tử vong gồm: bà H.T.M. (36 tuổi) cùng 2 con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi).

Riêng ông N.V.Q. (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh - hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai. (ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/9, trong lúc nhậu cùng bạn tại phường Hố Nai, Nguyễn Đức Anh tỏ ra cay cú vì bị bạn gái là chị P.A. đòi chia tay và tuyên bố sẽ trả thù. Dù được mọi người can ngăn, đối tượng vẫn không từ bỏ ý định.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Đức Anh lấy một kiếm và một dao, nhờ bạn chở đến nhà P.A. Khi thấy cha của bạn gái đi làm về, đối tượng đòi xông vào "xử" nhưng tiếp tục bị người bạn đi cùng can ngăn và đưa về phòng trọ.

Đến 0h ngày 3/9, đối tượng tự đi xe máy, mang theo dao quay lại nhà P.A. Đức Anh trèo qua mái nhà hàng xóm để đột nhập nhưng bị cha P.A. phát hiện, xua đuổi. Không từ bỏ, hắn leo sang mái nhà anh N.V.Q. (kế bên) nhằm tìm đường đột nhập lại nhà P.A.

Khi lẻn xuống tầng trệt nhà ông Q., đối tượng bị chủ nhà phát hiện. Đức Anh lập tức dùng dao tấn công, truy sát ông Q. ra tận ngoài đường cho đến khi nạn nhân gục tại chỗ.

Nhằm bịt đầu mối, hung thủ quay lại khóa cổng nhà ông Q., rồi dùng dao sát hại bà M. cùng 2 con nhỏ đang ngủ trong phòng. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận không có mâu thuẫn hay quen biết với gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân (ảnh: CA)

Sau vụ việc, lãnh đạo xã Bình Minh và Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Chiều 4/9, gia đình đã đưa thi thể 3 mẹ con về quê nhà tại tỉnh Nghệ An để lo hậu sự.