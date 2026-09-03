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Nghi can sát hại 3 người ở Đồng Nai khai gì tại cơ quan công an?

Thứ Năm, 16:07, 03/09/2026
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VOV.VN - Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (sát vách nhà bạn gái), mở cửa tầng 2 đột nhập vào trong rồi ra tay truy sát các nạn nhân khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt nghi can Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 3/9, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai (trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu tại cơ quan công an, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận là bạn trai của P.A. Do bị bạn gái đòi chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

nghi can sat hai 3 nguoi o Dong nai khai gi tai co quan cong an hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CA

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, đối tượng mang theo dao đến nhà P.A. Thấy cửa khóa, Đức Anh trèo lên mái nhà, cạy ô giếng trời để đột nhập.

Phát hiện tiếng động, ông V.R (bố của P.A) bật điện nói chuyện nhưng đối tượng vẫn tiếp tục cạy cửa và tuyên bố sẽ tước đoạt mạng sống cả gia đình. Quá sợ hãi, ông R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (sát vách nhà bạn gái), mở cửa tầng 2 đột nhập vào trong.

Nghe tiếng động, anh Q ra kiểm tra thì thấy đối tượng đang đi xuống tầng trệt. Ngay lập tức, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công.

Anh Q chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị đâm trọng thương, sau đó vứt dao chạy ra đường tri hô. Đối tượng tiếp tục truy đuổi, tấn công cho đến khi anh Q gục xuống.

Sau khi gây án với anh Q, Đức Anh quay vào chốt cổng, xông vào phòng ngủ dùng dao chém chị H.T.M (SN 1990, vợ anh Q) cùng 2 con nhỏ là cháu N.T.H (SN 2015) và cháu N.N.H (SN 2025). Đối tượng khai nhận hoàn toàn không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q.

Nhận được tin báo từ ông Đ.V.R, lực lượng Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đối tượng mở cổng bước ra, lực lượng chức năng đã lập tức khống chế, bắt giữ.

Vụ việc khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương đang được cấp cứu khẩn cấp. Riêng nghi can Nguyễn Đức Anh cũng bị nhiều vết thương và đang được điều trị, giám sát chặt chẽ tại cơ sở y tế.

nghi can sat hai 3 nguoi o Dong nai khai gi tai co quan cong an hinh anh 2
Người dân đến xem lực lượng khám nhiệm hiện trường. Ảnh: CA

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND TP Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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