Khởi tố, bắt tạm giam lái xe say rượu, gây tai nạn liên hoàn ở Hải Dương

>>Ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương tại Hải Dương

Theo cơ quan điều tra, 16 giờ 40 phút ngày 19/5/2023, Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu đã va chạm với xe đạp do cháu N.Đ.M.Q. (SN 2013) điều khiển theo chiều ngược lại.

Xe ô tô Vũ Minh Đức điều khiển gây tai nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Liền sau đó, xe ô tô này tiếp tục va chạm tiếp với xe mô tô BKS 34B2-562.60 do anh Đ.H.N. (SN 1972) điều khiển; xe mô tô BKS 34K1-039.37 do chị L.T.C. (SN 1979) điều khiển; xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do cháu Đ.K.N. (SN 2006) điều khiển. Cả 4 nạn nhân đều trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm cho cháu N.Đ.M.Q. và Đ.K.N., anh Đ.H.N., chị L.T.C bị thương, 5 phương tiện liên quan hư hỏng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn liên hoàn ngày 19/5/2023. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, hiện tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã ổn định, không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Vũ Minh Đức điều khiển ô tô trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đối tượng Đức trong hơi thở có nồng độ cồn là 1.019 mg/l khí thở.

Đối tượng Vũ Minh Đức tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Kết quả giám định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 04 người là 68%. Tổng tài sản của các phương tiện liên quan là khoảng 8,7 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.