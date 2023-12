Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đổi với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (SN 1970, tại Phú Thọ; thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tổng đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ.



Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 10/2023, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Trước đó, Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.