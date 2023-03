Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngày 13/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Quá trình điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư P&T và các cơ quan liên quan, lực lượng chức năng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với bị can Nguyễn Đồng, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đồng bị bắt giam để điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'

Cụ thể ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành, thi hành Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đồng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.



Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả điều tra bổ sung, các Cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình xác định, vào thời điểm năm 2016, ông Nguyễn Đồng với cương vị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện “Dự án xây dựng Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình” đã có vi phạm, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước với tổng số tiền là hơn 6,2 tỷ đồng.



Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Đỗ Hữu Tiệp, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTC Việt Nam; Đặng Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư P&T; Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư P&T; Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội; Nghiêm Xuân Dũng, Giám đốc; Đào Tiến Dũng, Cộng tác viên Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật./.