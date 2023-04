Khởi tố bị can bắt tạm giam chồng đánh vợ dã man

Tối nay (28/4), Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tân (53 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu điều tra, tối 4/4, sau khi uống rượu bia, Tân về nhà và gây sự với vợ là chị C.Đ.B.P (32 tuổi). Lời qua tiếng lại, Tân lấy ghế xoay ném vào người và dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu, tay chị P.

Chưa dừng lại ở đó, Tân còn đấm đá liên tục vào người chị P. khi chị trên giường và khi đã ngã xuống nền nhà. Hậu quả, chị P. bị gãy tay phải cấp cứu phẫu thuật và thương tích 12%. Sau đó, clip ghi lại cảnh Tân đánh đập vợ dã man, tàn nhẫn được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra, xác minh, mời Nguyễn Tân và chị P. lên làm việc, lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu tiếp tục làm rõ./.



Tân dùng chai đánh liên tiếp vào đầu vợ (Ảnh cắt từ Clip)

Tân đánh vợ khi chị P. nằm trên giường



Thành Long--PV - BTV--CQTT Miền Trung