  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khởi tố bị can đối với đối tượng “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở Ninh Bình

Thứ Hai, 20:02, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ tại chỗ ở của Phạm Văn Cường 1 khẩu súng hơi và 152 viên đạn kim loại hình nấm. Khẩu súng và 152 viên đạn trên đều thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật.

Bị can Phạm Văn Cường và tang vật

Phạm Văn Cường khai nhận trước đó đã mua 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì với ý định để bắn chim. Sau đó, Cường tiếp tục lên mạng xã hội tìm mua đạn chì để sử dụng súng, đồng thời sử dụng súng 2 lần để bắn chim tại khu vực đê Sông Hồng thuộc địa phận xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, sau mỗi lần sử dụng Cường mang khẩu súng về cất giấu tại nhà cho đến khi bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Phạm Văn Cường theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Tag: tàng trữ vũ khí súng hơi đạn chì Phạm Văn Cường Công an Ninh Bình
Lực lượng 141 Hà Nội chặn đứng nhiều vụ tàng trữ hung khí trong đêm
Lực lượng 141 Hà Nội chặn đứng nhiều vụ tàng trữ hung khí trong đêm

VOV.VN - Ngày 16/11, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng 141 Công an thành phố (CATP) Hà Nội vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép khi tham gia giao thông.

Khởi tố đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng ở Đồng Tháp
Khởi tố đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Minh Khánh (sinh năm 1990, thường trú tại khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Nóng 24h: Trộm tài sản bị phát hiện, đối tượng lộ thêm việc tàng trữ vũ khí
Nóng 24h: Trộm tài sản bị phát hiện, đối tượng lộ thêm việc tàng trữ vũ khí

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thành Tài để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

