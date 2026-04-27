Khởi tố bị can đối với đối tượng “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở Ninh Bình

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ tại chỗ ở của Phạm Văn Cường 1 khẩu súng hơi và 152 viên đạn kim loại hình nấm. Khẩu súng và 152 viên đạn trên đều thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật.

Bị can Phạm Văn Cường và tang vật

Phạm Văn Cường khai nhận trước đó đã mua 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì với ý định để bắn chim. Sau đó, Cường tiếp tục lên mạng xã hội tìm mua đạn chì để sử dụng súng, đồng thời sử dụng súng 2 lần để bắn chim tại khu vực đê Sông Hồng thuộc địa phận xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, sau mỗi lần sử dụng Cường mang khẩu súng về cất giấu tại nhà cho đến khi bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Phạm Văn Cường theo quy định của pháp luật.