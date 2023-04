Khởi tố bổ sung tội tham ô tài sản đối với 2 bị can trong vụ án Việt Á tại Đắk Lắk

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

VOV.VN - Ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Sơn La) vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.