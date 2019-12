Khởi tố chủ doanh nghiệp hối lộ Thanh tra giao thông

Ngày 31/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can về hành vi “Đưa hối lộ” xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ.

Toà án đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo là nguyên Thanh tra giao thông TP. Cần Thơ về tội nhận hối lộ.

Theo đó, 3 bị can gồm Nguyễn Thọ Điền, 52 tuổi ngụ phường quận Bình Thuỷ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Lộc Phát An Giang; Nguyễn Bá Kiệt, 47 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, Chủ tịch Doanh nghiệp tư nhân vận tải Minh Khang và Huỳnh Anh Duy, 33 tuổi; ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, Quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thái Dương.

Trước đó, toà án đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo là nguyên Thanh tra giao thông TP. Cần Thơ về tội nhận hối lộ. Nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Bình Thủy là Đoàn Vũ Duy nhận mức án tù chung thân.

Còn lại 6 bị cáo nhận mức án từ 7 đến 13 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hai môi giới nhận hối lộ là Trần Trường An, ngụ Cần Thơ cũng bị tuyên 7 năm tù, Nguyễn Văn Cần, ngụ tỉnh Vĩnh Long bị tuyên 20 năm tù cùng về tội "Môi giới hối lộ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục, điều tra./.