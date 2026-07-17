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Khởi tố chủ ki-ốt photocopy làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Thứ Sáu, 07:50, 17/07/2026
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VOV.VN - Lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, Lê Văn Chiến đã nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (SN 1973, trú khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

khoi to chu ki-ot photocopy lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc hinh anh 1
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Lê Văn Chiến. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra phát hiện trên địa bàn phường Trường Vinh có một số đối tượng có biểu hiện làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ. Sau thời gian xác minh, theo dõi, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Chiến là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Chiến là chủ một ki-ốt hoạt động photocopy, in ấn, đồng thời nhận thầu tư vấn thiết kế, quản lý công trình. Lợi dụng hoạt động kinh doanh, đối tượng đã nhận làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách thu thập hình ảnh phôi giấy tờ, tài liệu, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu con dấu, chữ ký, sau đó dùng máy in phun màu, máy in nhiệt để in các loại giấy tờ bán cho khách có nhu cầu. Mỗi loại giấy tờ, tài liệu làm giả, Chiến thu lợi từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 7/7/2026, Phòng An ninh điều tra đã bắt giữ Lê Văn Chiến về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

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Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu có dấu hiệu làm giả, 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Chiến khai nhận do thấy nhiều người có nhu cầu nên nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ, tài liệu để thu lợi. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng học cách làm giả các loại giấy tờ, lấy mẫu con dấu, tài liệu trên mạng xã hội; đồng thời lưu lại các mẫu văn bằng, chứng chỉ của khách đến photocopy, in ấn để phục vụ việc làm giả khi có người đặt.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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