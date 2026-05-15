中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm giả con dấu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Thứ Sáu, 10:48, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước đầu cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đấu tranh, làm rõ 03 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Lê Thế Hải (sinh năm 1989) và Lê Thế Bẩy (sinh năm 1985) cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (sinh năm 1998) trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 02 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

lam gia con dau, thu loi bat chinh hang ty dong hinh anh 1
Các đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 01 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong xác minh, truy vết.

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

lam gia con dau, thu loi bat chinh hang ty dong hinh anh 2
Đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy cùng các tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04 Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 UBND phường, xã) với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 03 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

lam gia con dau, thu loi bat chinh hang ty dong hinh anh 3
Công cụ, phương tiện của các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả

Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án liên hệ với điều tra viên Vũ Xuân Thắng của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0963.791.555.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng làm giả con dấu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh
Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh
Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh

VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh, Vi Văn Công đã lao xe và liên tục tấn công Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng.

Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh

Bắt tạm giam thanh niên lao xe, tấn công cảnh sát giao thông ở Bắc Ninh

VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh, Vi Văn Công đã lao xe và liên tục tấn công Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng.

Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm
Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

VOV.VN - Mặc dù không bị khởi tố hình sự, nhưng ca sĩ Miu Lê vẫn phải chấp hành đúng quy định pháp luật là nộp phạt hành chính do hành vi sử dụng trái phép chất cấm và bị quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Ca sĩ Miu Lê chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

VOV.VN - Mặc dù không bị khởi tố hình sự, nhưng ca sĩ Miu Lê vẫn phải chấp hành đúng quy định pháp luật là nộp phạt hành chính do hành vi sử dụng trái phép chất cấm và bị quản lý tại địa phương trong 1 năm.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện
Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận (SN 1985) về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đi khám bệnh để lấy trộm điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận (SN 1985) về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đi khám bệnh để lấy trộm điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường
Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về ATTP".

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về ATTP".

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật