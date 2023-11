Khởi tố đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Từ nguồn tin quần chúng, Công an huyện Trùng Khánh đã phối hợp Công an thành phố Cao Bằng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Công an Cao Bằng) tiến hành xác minh, phát hiện đối tượng Hoàng Thái Sơn (SN 1987, trú tại thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Phạm Tây Phụng (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mời chào một số công dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sau đó bán lại tài khoản cho nhóm đối tượng này.

Đối tượng Hoàng Thái Sơn

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Thời gian gần đây, Sơn và Phụng đã thu thập, mua bán 35 tài khoản ngân hàng của khoảng 10 người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh để giao lại cho một người khác. Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua Sơn để người dân sử dụng Căn cước công dân đăng ký số điện thoại và giao lại cho Phụng. Sau đó Phụng sẽ trực tiếp đưa những người này đến các phòng giao dịch của toàn bộ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và một số phòng giao dịch ở tỉnh khác để mở tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn đã được các đối tượng chuẩn bị sẵn. Để đề phòng việc bị nhân viên ngân hàng để ý, các đối tượng còn hướng dẫn người dân ẩn các ứng dụng ngân hàng trực tuyến của ngân hàng khác trước khi mở tài khoản tại quầy giao dịch.

Sau khi có đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh đã tiến hành khám xét chỗ ở của Sơn, Phụng và phát hiện nhiều điện thoại di động, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Ngày 04/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thái Sơn, Phạm Tây Phụng để tiến hành điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Phạm Tây Phụng

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn thông tin cá nhân cho công dân, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các công dân đã từng thực hiện việc mở tài khoản và bán cho các đối tượng trên chủ động đến Công an huyện Trùng Khánh để khai báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.