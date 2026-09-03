Khởi tố đối tượng dùng súng tự chế bắn vào nhà dân

Liên quan vụ dùng súng tự chế bắn vào nhà dân, ngày 3/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Bài phối hợp với các phòng chức năng Công an thành phố bắt giữ Trần Chung Đức (SN 1994, trú tại thôn Cẩm An, xã Bất Bạt, Hà Nội) và T.M.H (SN 2009, trú tại thôn Phúc Yên, xã Yên Bài; hiện ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, Công an xã Yên Bài tiếp nhận tin báo của ông T.T.P, trú tại thôn Phúc Yên, về việc nhà riêng của ông bị các đối tượng lạ mặt sử dụng súng bắn vào cửa. Vụ nổ súng khiến lớp cửa nhôm kính bên trong bị rạn nứt. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trần Chung Đức sử dụng súng tự chế (áo xám)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Bài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Trần Chung Đức và T.M.H.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng, 5 vỏ đạn và 1 xe máy được xác định là phương tiện liên quan đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án; đồng thời khởi tố bị can Trần Chung Đức về tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 30 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ theo quy định.