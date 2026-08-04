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Điều tra nhóm 3 đối tượng sử dụng súng tự chế săn bắn chim trái phép ở Lào Cai

Thứ Ba, 17:18, 04/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ vụ việc 3 đối tượng sử dụng súng hơi tự chế để săn bắn chim trái phép tại khu vực Khe Đồng, thôn Đại Lịch, xã Chấn Thịnh; thu giữ 2 khẩu súng hơi cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 19/7, tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người sử dụng súng để săn bắn chim tại khu vực Khe Đồng, Công an xã Chấn Thịnh đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Dieu tra nhom 3 doi tuong su dung sung tu che san ban chim trai phep o lao cai hinh anh 1
03 đối tượng liên quan vụ sử dụng súng hơi tự chế săn bắn chim trái phép cùng số chim đã săn bắn.

 Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh C. (SN 1986), trú huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và Nguyễn Quốc V. (SN 1991), trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) là hai đối tượng trực tiếp sử dụng súng tự chế để săn bắn chim; Lương Quang K. (SN 1983), trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai điều khiển xe ô tô và hỗ trợ nhặt chim.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng hơi mang nhãn hiệu "VULCAN", 3 hộp đạn, 2 ống nhòm, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan. Nhóm đối tượng đã săn bắn được 7 cá thể chim. Mặc dù số chim bị săn bắn không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, song việc các đối tượng sử dụng súng tự chế để săn bắn là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, gây nguy hiểm cho người khác.

Dieu tra nhom 3 doi tuong su dung sung tu che san ban chim trai phep o lao cai hinh anh 2
Hai khẩu súng bị thu giữ

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Mạnh C. khai nhận đã mua 2 khẩu súng hơi qua mạng xã hội từ năm 2024 với giá khoảng 15 triệu đồng, tuy nhiên không xác định được người bán và không còn lưu giữ thông tin giao dịch. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số súng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.

CTV Thiên Bình, Lâm Bùi/VOV Tây Bắc
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