Điều tra nhóm 3 đối tượng sử dụng súng tự chế săn bắn chim trái phép ở Lào Cai

Trước đó, ngày 19/7, tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người sử dụng súng để săn bắn chim tại khu vực Khe Đồng, Công an xã Chấn Thịnh đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

03 đối tượng liên quan vụ sử dụng súng hơi tự chế săn bắn chim trái phép cùng số chim đã săn bắn.

Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh C. (SN 1986), trú huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và Nguyễn Quốc V. (SN 1991), trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) là hai đối tượng trực tiếp sử dụng súng tự chế để săn bắn chim; Lương Quang K. (SN 1983), trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai điều khiển xe ô tô và hỗ trợ nhặt chim.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng hơi mang nhãn hiệu "VULCAN", 3 hộp đạn, 2 ống nhòm, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan. Nhóm đối tượng đã săn bắn được 7 cá thể chim. Mặc dù số chim bị săn bắn không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, song việc các đối tượng sử dụng súng tự chế để săn bắn là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, gây nguy hiểm cho người khác.

Hai khẩu súng bị thu giữ

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Mạnh C. khai nhận đã mua 2 khẩu súng hơi qua mạng xã hội từ năm 2024 với giá khoảng 15 triệu đồng, tuy nhiên không xác định được người bán và không còn lưu giữ thông tin giao dịch. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số súng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lào Cai: Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy VOV.VN - Dùng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng Trần Văn Tam vẫn bị Công an tỉnh Lào Cai khống chế, khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.