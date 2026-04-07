Khởi tố đối tượng “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Theo kết quả điều tra, giữa bị can Nguyễn Văn Hòa và cháu L.T.T.T (14 tuổi, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) có mối quan hệ quen biết từ trước. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến ngày 25/8/2025, Nguyễn Văn Hòa đã có hành vi xâm hại tình dục đối với T khoảng 10 lần.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Tiếp đó, từ ngày 25/8/2025 đến ngày 25/3/2026, Hoà nhiều lần gặp cháu T tại khu vực gần trường học và tiếp tục có hành vi xâm hại tình dục. Đến ngày 25/3/2026, giáo viên chủ nhiệm thấy T có nhiều biểu hiện bất thường nên tìm hiểu, thì T trình bày bị Nguyễn Văn Hòa xâm hại tình dục như trên.

Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với gia đình cháu T và làm đơn tố giác đối tượng Hòa với cơ quan công an. Quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.