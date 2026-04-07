Khởi tố đối tượng “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Thứ Ba, 16:46, 07/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoà (45 tuổi, ngụ ấp Tân Tây 1, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, giữa bị can Nguyễn Văn Hòa và cháu L.T.T.T (14 tuổi, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) có mối quan hệ quen biết từ trước. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến ngày 25/8/2025, Nguyễn Văn Hòa đã có hành vi xâm hại tình dục đối với T khoảng 10 lần.

khoi to doi tuong hiep dam nguoi duoi 16 tuoi hinh anh 1
Đối tượng hiếp dâm trẻ em bị  cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Tiếp đó, từ ngày 25/8/2025 đến ngày 25/3/2026, Hoà nhiều lần gặp cháu T tại khu vực gần trường học và tiếp tục có hành vi xâm hại tình dục. Đến ngày 25/3/2026, giáo viên chủ nhiệm thấy T có nhiều biểu hiện bất thường nên tìm hiểu, thì T trình bày bị Nguyễn Văn Hòa xâm hại tình dục như trên.

Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với gia đình cháu T và làm đơn tố giác đối tượng Hòa với cơ quan công an. Quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Lệnh tạm giam Hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

VOV.VN - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

VOV.VN - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đồng Tháp: Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em
Đồng Tháp: Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Ngày 18/12, thông tin từ công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Văn An (sinh năm 2006, ngụ ấp 4, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đồng Tháp: Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em

Đồng Tháp: Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Ngày 18/12, thông tin từ công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Văn An (sinh năm 2006, ngụ ấp 4, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nghi phạm dùng vũ lực đe dọa rồi hiếp dâm bé gái 15 tuổi bị bắt
Nghi phạm dùng vũ lực đe dọa rồi hiếp dâm bé gái 15 tuổi bị bắt

VOV.VN - Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Công Đức (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nghi phạm dùng vũ lực đe dọa rồi hiếp dâm bé gái 15 tuổi bị bắt

Nghi phạm dùng vũ lực đe dọa rồi hiếp dâm bé gái 15 tuổi bị bắt

VOV.VN - Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Công Đức (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

