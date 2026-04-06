Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng

Thứ Hai, 19:57, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Vinh Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995), trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, qua nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, Công an phường Vinh Lộc phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng sử dụng thiết bị điện tử để tham gia các trò chơi như “nổ hũ”, “tài xỉu”, “bắn cá” trên nền tảng Internet nhằm ăn thua bằng tiền.

khoi to doi tuong danh bac truc tuyen, giao dich gan 100 trieu dong hinh anh 1
Đối tượng Trần Văn Tài tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3/2026, Công an phường Vinh Lộc đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Tài về hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Vinh Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, hình thức đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường thiết lập, vận hành website, ứng dụng được ngụy trang dưới dạng trò chơi giải trí, trò chơi trúng thưởng, dễ khiến người dùng nhầm tưởng là hợp pháp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo 1,5 tỷ đồng
Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo với số tiền ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng tại Đắk Lắk
Triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng hoạt động câu cá trao thưởng tại hồ câu Lĩnh Đinh, xã Ea Knuếc, bắt giữ 40 đối tượng liên quan.

Đánh bạc ngay tại nhà, 6 người bị tóm gọn
Đánh bạc ngay tại nhà, 6 người bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Bài vừa phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi “liêng” ăn tiền, thu giữ hàng triệu đồng tại chiếu bạc.

