Khởi tố đối tượng không chấp hành thổi nồng độ cồn, lăng mạ CSGT

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, ngày 7/9, Tổ công tác số 1 gồm Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng lập chốt kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Trung Dũng

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác dừng phương tiện xe ô tô BKS 30A - 872.09 để kiểm tra. Thời điểm này người điều khiển phương tiện là Phạm Trung Dũng (SN 1986, ĐKTT tại xã Thượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; chỗ ở hiện nay: số 33 Ngô Kim Tài, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) không chấp hành thổi nồng độ cồn mà còn có thái độ, lời nói xúc phạm, đưa ra nhiều yêu cầu trái các quy định, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ và niêm phong phương tiện của lái xe Phạm Trung Dũng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Sau thời gian xác minh, củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Dũng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.