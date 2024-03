Khởi tố đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông

VOV.VN - Hôm nay (26/3), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm về tội "Chống người thi hành công vụ".