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Khởi tố đối tượng ở Nghệ An về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Thứ Năm, 11:38, 25/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy (SN 1968, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sáng 25/6, lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Châu xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy (SN 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

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Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Lê Thị Thủy. (Ảnh: Tân Châu)

Các lệnh, quyết định tố tụng liên quan đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Thủy bị cáo buộc thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán các nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Bị can cũng bị cáo buộc có hành vi kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện các nội dung, hành vi cụ thể liên quan đến vụ án đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng; không suy diễn, quy kết khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bá Thăng/VOV.VN
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